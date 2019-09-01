حكم جديد يؤكد استمرار طارق درويش رئيسا لحزب الاحرار الاشتراكيين وينفي انقطاع رئاسته بعد 2013

كتب محمد طارق

قضت محكمة كفر الشيخ دائرة جنح البرلس باستمرار الكاتب الصحفي طارق درويش في منصب رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين بعد عام 2013 .كما قضت المحكمة برفض الدعوي المدنية لرافع الدعوي

صدر الحكم برئاسة المستشار احمد عبد الكريم وبحضور كلا من محمد صبري و احمد الدماطي وبيشوي عاطف وكلاء النيابة وامانة سر اخمد غالي ومحمود الفار

كانت النيابة العامة قد حركت الدعوي الجنائية المباشرة ضد الكاتب الصحفي طارق درويش علي سند انه انتحل صفة رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين بعد ان انتفت تلك الصفة عنه كما جاء بالحكم الصادر في الدعوي رقم 3359 لسنة 135 ق الصادر من الدائرة 66 مدني كلي استئناف عالي القاهرة والذي قضي فيه بصحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام الذي اتي بالطالب رئيس لحزب الاحرار الاشتراكين من عام 2006 وحتي عام 2013 فقط لكون المستأنف طارق درويش لم يقدم اوراق تفيد استمراره في موقعة

وامام المحكمة قدم طارق درويش افادة صادرة من لجنة شئون الاحزاب السياسية مفادها انقعاد المجلس الدائم بدعوة صحيحة منه باستمرار طبقا لنص المادة 3 من اللائحة وتطبيقا لنص المادة 14 منها حيث تنص المادة 3 تنص ان رئيس الحزب هو الذي يدعو لعقد المؤتمر العام او المجلس الدائم والاخير هو المختص بالاعداد لعقد المؤتمر او تأجيل انعقاده لمدة عام .

واكد درويش انه يستند علي الحكم الصادر في الدعويين 1507 لسنة 2015 الصادر في 24 -12 -2015 والمفسر من محكمة جنوب القاهرة الدائرة 3 والثابت فيه قبول تدخله كونه رئيس الحزب وصاحب الصفة والمصلحة في الدعوي التي رفعها المدعو سيد ابو عبلة وقضي قيها برفضها والزامه بدفع مصارف الدعوي وكذا مصاريف التدخل الهجومي المبدي من درويش وهو ماجاء واضحا في التفسير الصادر بجلسة 29-12- 2018 .

ويستند ايضا علي الحكم الصادر في الدعوي 3359 لسنة 135 ق لما يركد صفته نفردا بانه صاحب الحق في الدعوة لعقد المؤتمر العام طبقا لنص المادة 3 والائحة الداخلية للحزب .

و لما كانت الاحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين ولا تبني علي الظن والتخمين وبعد ان طالغت المحكمة القضية عن بصر وبصيرة كما جاء بحيثيات الحكم اكدت المحكمة استمرار طارق درويش في رئاسة الحزب حتي عام 2021 طبقا للائحة الداخلية والمادة 3 من اللائحة غير المعدلة