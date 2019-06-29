حماة الوطن بالقليوبية يعقد اجتماع بأمناء المرأة بالمراكز والمدن

عقد اليوم السبت الموافق 29/6/2019 اجتماع أمانة المرأة بمحافظة القليوبية بحضور الأستاذ / مجدي سابق … الأمين العام للحزب بالقليوبية وبحضور امناء المرأة بالمراكز و المدن وبحضور كلا من …

الاستاذ /احمد اسماعيل ….امين التنظيم بالقليوبية

الاستاذ /مختار زيادة ……امين العضوية بالقليوبية

الأستاذة /هبه الشرقاوى …..امين المرأة بالقليوبية

الأستاذة /عبير رشاد حميد ….. مساعد امين المرأة بالقليوبية

الأستاذة /هناء علام ….. مساعد امين المرأة بالقليوبية

الأستاذة /نعيمة الشافعي … مساعد امين الفلاحين بالقليوبية

بدأ الاجتماع بالتعارف علي بعضهم البعض ثم كلمة السيد امين التنظيم بالقليوبية ثم كلمة السيد الأمين العام بالقليوبية و كلمة المرأة للأستاذة امين المرأة بالقليوبية ثم الامناء المساعدون و أعطيت الكلمة للسادة امناء المرأة بالمراكز و المدن ثم بعد ذلك بدأ حوار مفتوح و مناقشة عن أهم القضايا التي تواجه المرأة في الوقت الحالي و مشاركة المرأة بمجلسي الشيوخ و النواب و المجالس المحلية و تم التأكيد علي ضرورة العمل و النزول للشارع و الالتحام بالجماهير خلال الفترة المقبلة

حزب حماة الوطن معا نحميه …..معا نبنيه