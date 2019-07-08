حماة الوطن بالقليوبية يعقد اجتماع بامانة التنظيم

حزب حماة الوطن

أمانة القليوبية

أمانة التنظيم

اجتمع اليوم الاثنين الموافق 8/7/2019 أمانة التنظيم بالقليوبية. بقيادة الاستاذ /احمد اسماعيل وحضور الاستاذ /مجدي سابق ….الأمين العام بالقليوبية

وبعض قيادات الحزب بمحافظة القليوبية

تم خلال الاجتماع مناقشة مهام امين التنظيم بالمركز أو المدينة وخطة عمل الأمانة في الفترة القادمه وكيفية دعم أمانة التنظيم بالمراكز و المدن للسادة اللذين ينتوون الترشح للمجالس النيابية و كيفية العمل علي زيادة وتوسيع القاعدة الشعبية للحزب داخل المراكز

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