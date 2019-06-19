حماة الوطن بالقليوبية يستنكر تصريحات أردوغان بشان هجوم وتدخلات في الشأن الداخلي المصري

كتب ضياء درويش

استنكر حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية برئاسة الأستاذ مجدي سابق ، الأمين العام للحزب بالمحافظة، ما جاء بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من هجوم وتدخلات في الشأن الداخلي المصري، وذلك خلال تعقيبه علي وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكد الحزب رفضه لأي تدخل خارجي، شأنه شأن جموع الشعب المصري الذي لن يلتفت إلي مثل هذه التصريحات المغرضة والسافرة والتي تهدف إلي زعزعة أمن واستقرار مصر، وإثارة الرأي العام الدولي ضدها بتلك التصريحات التي خرجت عن كل الأعراف الدبلوماسية المعهودة.

والحزب إذ يؤكد دعمه واصطفافه خلف القيادة السياسية في مواجهة أي محاولات للنيل من أمن مصر واستقرارها ممن اعتادوا علي صناعة وافتعال الأكاذيب والإتجار بها، مؤكدًا أن الهجوم الدائم الذي يشنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجماعته إنما هو نتاج فشلهم وعدم قدرتهم علي عرقلة مسيرة التقدم التي انتهجتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أفشلت مخططاتهم التي تهدف للنيل من أمن استقرار البلد.