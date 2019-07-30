حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات بالقليوبية

كتب / علي عجاج

قائد اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي المخدرات بالقليوبية وأسفرت الحملة عن

ضبط أحمد. م. ن .30 سنة والشهير ب ” أحمد قرطة ” عاطل مقيم بالرملة دائرة مركز بنها وبحوزتة سلاح ناري ” بندقية خرطوش و3 طلقات نارية وكمية من مخدر الهيروين وتليفون محمول ومبلغ مالي 250 جنية

ورامي. س. م. الشهير برامي قشوع 28 سنة عاطل مقيم بالشموت دائرة مركز بنها وبحوزتة سلاح ناري ” طبنجة و4 طلقات وكمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول

كما تم ضبط إبراهيم. ص. ع 25 سنة عاطل مقيم بوسط البلد قسم شرطة بنها وبحوزتة كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول ومبلغ 100 جنية وبمواجهته إعترف بحيازتة الحشيش بغرض الإتجار والهاتف لإتصاله بالعملاء

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق