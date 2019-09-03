حملة شرسة على منطقة الاحتلال ببنها

قام الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة بنها برئاسة المهندس حمدى سلامة رئيس مجلس مركز ومدينه بنها بمعاونة قوة من مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء حسين جندية مساعد مدير أمن القليوبية وبحضور الدكتور امان عصر نائب رئيس المدينه والنبوي هدهود رئيس إدارة الاشغالات ببنها ، بحملة مكبرة استمرت عده ايام للسيطرة على منطقة الكباري والحرس الوطني ومنشية النور و وابور الثلج بمدينه بنها من الاحتلال الدائم من البائعين الجائلين والتي استولوا على جميع أركان المنطقة وكأنها عزبة تملكوها ، كما ظنوا أن المحافظة بلا درع أمني تنفيذي يحميها ويفرض القانون النظامي للطريق العام وحماية المواطنين على حقوقهم فى السير الأمن .

وأكد رئيس المدينه حمدي سلامه على أن الحمله مستمرة لحين فرض النظام وتحقيق السير الأمن وفض جميع الاشغالات من تلك المنطقة والتى كانت تؤرق المواطنين ، وأشار إلى الدور البارز الذي بذلته رجال الشرطة فى تحقيق الأمن والسيطرة على مفاصل المنطقة ، جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ الإقليم والذي تابع الحمله منذ البداية لحظة بلحظة .

وقال نائب المدينه امان عصر وجهتنا صعوبات كبيرة فى ازاله كافة الاشغالات ولكن تمت السيطرة عليها وهذا بالتنسيق مع الجهاز الأمني والذي لم يكل لحظة فى تحقيق الأمن والأمان للمواطنين ، ومحاسبة كل المخالفين عن النظام ، وأكد على حق المواطن فى السير الأمن من خلال فرض النظام .

واضاف رئيس المركز والمدينة تم رفع كافة الاشغالات بمنطقة الحرس الوطني و وابور الثلج وسعد زغلول وفتح الطرق أمام المواطنين بشكل كامل وتم تحرير محاضر للمخالفين ومصادرة العربات والتربيزات المستخدمة .

كتب — السيد يوسف