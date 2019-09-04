حمله أزاله وأشغالات بقليوب والقناطر و بنها

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

شنت أجهزه الأمن بالقليوبيه حملات لأزاله المباني والأشغالات بالتنسيق مع مجالس المدن بقليوب والقناطر وحي شرق شبرا الخيمه وبنها .

كلف الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبيه اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظه والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمه بتحويل حديقه المرجوشي بحي شرق شبرا الخيمه بالتعاون مع أحد المعاهد الأزهريه الي حديقه ومتنفسا ذات مظهر حضاري .

كما تم أزاله 49 حاله تعدي بالبناء بقري بلقس وطنان وسنديون بقليوب بمساحه 8371 متر بأشراف حامد طلبه رئيس مدينه قليوب والدكتور كرم السويلكي نائب رئيس مدينه قليوب .

كما تم قطع المرافق عن التعديات المقامه علي أملاك الدوله بالقناطر الخيريه وأزاله 12 حاله بالقناطر و8 حالات بقريه باسوس بأشراف العقيد أحمد عيسي الهواري رئيس مدينه القناطر الخيريه .

كما تم أزاله كافه الأشغالات بشارع سعد وميدان سعد زغلول ببنها من الباعه الجائلين وتحرير محاضر لهم .

قاد الحملات العميد محمد جابر مدير شرطه المرافق بالقليوبيه والعقيد سيد محمد سيد مأمور قسم شرطه أول بنها تحت أشراف اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبيه .