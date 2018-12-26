توك شوعاجل

خالد الجندي للمواطنين: “بدل ما تتكلموا عن المعاناة اتكلموا عن الإنجاز”

26 ديسمبر، 2018
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خالد الجندي للمواطنين: "بدل ما تتكلموا عن المعاناة اتكلموا عن الإنجاز"

خالد الجندي للمواطنين: “بدل ما تتكلموا عن المعاناة اتكلموا عن الإنجاز”

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن عام 2018 كان حافلًا بالإنجازات في كل الميادين وفي كل القطاعات.

وتابع «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc» مساء الأربعاء، موجهًا حديثه للمواطنين: «بدل ما تتكلم عن المعاناة اتكلم عن الإنجاز».

وأشار إلى أن الدولة اتخذت قرارات اقتصادية في غاية الحسم والأهمية رغم أنها أرهقت الجميع.

وشدد الجندى، على ضرورة عدم تصديق المعوقين، الذين يحاولون عرقلة المسيرة وتعطيل عجلة الإنتاج والتنمية.

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