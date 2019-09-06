خالد جلال يتبنى الموهوبين.. في التصوير أيضًا

افتتحت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة و الفنان خالد جلال معرض “المسرح في صورة” مساء اليوم الأربعاء بقاعة آدم حنين مركز الهناجر، والذي يشهد على ميلاد عدد من الموهوبين في التصوير المسرحي عقب اجتيازهم ورشة تصوير متخصصة على هامش المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12، والذي انتهى منذ أيام.

واعربت “عبد الدايم” عن سعادتها بنتائج الورشة التي اثبتت نجاحها ووعدت المشاركين باستمرار هذا النوع من الورش المتخصصة في التصوير.

كذلك المخرج خالد جلال الذي اشرف على الورشة وحضر اللمسات الأخيرة لتحضيراتها قبل استقبال سيادة الوزير، فيما عبر خلال حديثه مع العارضين على اهمية الدور المبير في تسجيل التاريخ المسرحي من خلال الصور الفنية.

الورشة التي نظمها مركز الهناجر للفنون مجانا تحت إشراف الفنان محمد دسوقي مدير المركز بالتعاون مع ادارة المهرجان لتسهيل تدريب أعضاء الورشة من خلال كارت هوية خاص يسمح لهم بحضور جميع العروض مع السماح لهم بمزاولة التصوير خلالهم حيث يقول فخور بصورة المعرض المشرفة بعد التدريب العملي وخاصة لقلة عدد المصورين المتخصصين في مجال المسرح، وخاصة مع تبني مواهب شابة جديدة في عالم التصوير، وسنكرر التجربة.

وتنوعت الأعمال المصورة بين ألتقاط مشاهد من مختلف العروض المسرحية وخاصة الفائز منها بجوائز المهرجان، ومنها “سينما مصر” و”أيام صفرا” و”تسجيل دخول” و”تريفاجو” و”أليس في بلاد العجائب”.

تقول نورالهدى فؤاد الزميلة الصحفية وأحد أعضاء الورشة، أشكر ادارة الهناجر والدكتور خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي لمنحي تلك الفرصة لثقل موهبتي في التصوير والتي لم اتعدى في مزاولتها بشكل احترافي أكثر من شهرين، حيث يعتبر التصوير المسرحي هو الأصعب بسبب تغير ظروف الإضاءة خلال كل عروض وكذلك الحركة السريعة التي لا تتيح للمصور التقاط الانفعالات والمشاعر الا بالتدريب وسرعة الملاحظة.

وأشارت نور الى ان مشاركتها الأولى في معرض خاص بفن التصوير بأربع أعمال يعد خطوة كبيرة في مشوارها وخاصة بجوار عدد من زملاءها في الورشة ممن لهم خبرة كبيرة في هذا المجال يعدوا من المحترفين.

أما شهد محمد الطالبة بالمرحلة الثانوية فتقول اشتركت في الورشة لعشقي للتصوير والذي غالبا ما تكون ورشه التعليمية باهظة الثمن، حيث اعتبرتها فرصة ذهبية اتمنى ان تتكرر وتتاح للمزيد من الشباب، مضيفة انه على الرغم من اشتراكها ف المعرض بـ3 أعمال فقط الا انها فخورة بالتجربة.

كذلك الفنان رمضان علي الذي يقول ان خبرته في مجال التصوير لا تتعدى العام الواحد، حيث يعمل كمصور صحفي في مجلة اكتوبر القومية، مضيفا “ياريت تتكرر فكرة ورش التصوير المدعمة من وزارة الثقافة كما هو الحال لباقي الفنون التي لا يقل التصوير عنها أهمية”.