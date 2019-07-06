خالد مغربي دبابة بطل وجنبه إحنا غلابه

التايم المصرية / وحيد العطار

أفارولي صحراوي بيرعب واللي يعاديني يحزن يندب إحنا بنروح مش راجعين هانموت أسود في الأرض ثابتين

كلمات لا يعرفها إلا خير أجناد الأرض الذين لا يعرفون للهزيمة طعم وليس لهم سوي عقيدة واحدة هي ” النصر أو الشهادة ”

لذلك لا يمكن أن ننسي من يضحون بأرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي مصر ومن أجل أن ينعم شعبها العظيم بنعمة الأمن والأمان

فتحل علينا غدا الأحد الموافق 7 يوليو ذكري عطره هي ذكري البطل الشهيد خالد مغربي إبن مدينة طوخ بمحافظة القليوبية الذي إستشهد وهو يدافع عن تراب هذا الوطن رافضا السماح للخونه الإرهابيين القتلة علي الإقتراب من مصر إلا علي جثثهم فمصر دائماً وأبداً مقبرة لكل الغزاة

خالد مغربي الذي كان بمجرد أن يذكر إسمه في أية معركة كفيل أن يزلزل الأزض تحت أقدام الإرهابيين الذين يعرفون من هو خالد مغربي الذي يحصد أرواحهم بسلاحه واحدا تلو الأخر فكانت رصاصات سلاحه كانت تعرف طريقها للصدور الأعداء حتي أن تلك الجماعات الإرهابية رصدت مبالغ طائلة جدا لمن يستطيع أن يقتل خالد مغربي

ويروي والد الشهيد خالد مغربي

أن البطل الشهيد خالد مغربي إستيقظ في فجر يوم الأحد 7 يوليو 2017 ليصلي الفجر ويستعد للإنتقال من كتيبتة 103 صاعقة إلي كتيبة الصاعقة بالإسكندرية

ولكنه بعد إستعداده للإنتقال إذ به يسمع أن هناك هجوما إرهابيا علي كمين بمنطقة البرث برفح شمال سيناء وأنهم يحتاجون لدعم

فيهب البطل خالد مغربي دبابه هو ومن معه من أبطال لشهادة رايحين ويقوم بتجهيز الدعم مدرعتين ودبابة وعربة تشويش وقبل الوصول إلي موقع الإشتباك بمسافة 700 م لمح البطل عربه بداخل إحدي العشش ويتعامل معها البطل ويقضي عليها بمن فيها بعد أن كانت معده بمتفجرات لتعطيل الدعم

وإذا بالأنجاس يطلقون وابل من الرصاص وقذائف الأربي جي علي المدرعه لكن البطل خالد مغربي يتعامل معهم ويقضي علي العديد منهم فلم يجد هولاء الخونه للإرهابيين بدا إلا أن يدفعو بسيارة دفع رباعي من جانب الطريق محملة بمتفجرات لتصطدم بمدرعة البطل ويستشهد وتفيض روحه الطاهره إلي جنة الخلد في 7 يوليو 2017 بعد 3 سنوات من تخرجه وبعد 4 شهور فقط من تخرجه

إلي جنة عرضها السموات والأرض البطل الشهيد خالد مغربي دبابه إبن مركز طوخ بمحافظة القليوبية