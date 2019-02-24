خبير أمني: مصر أقل دولة تخرج منها هجرة غير شرعية

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن كلا من القوات المسلحة وقوات الطيران وحرس الحدود ودوريات الشرطة الأرضية استطاعوا إلى حد كبير غلق بوابات الهجرة العابرة.

وأوضح “نور الدين”، خلال لقائه ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “mbc مصر2″، اليوم، الأحد، أن مصر استطاعت أن تسجل في الاتحاد الأوروبي أنها أقل دولة في العالم تخرج منها الهجرة غير الشرعية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الأموال العامة والمديريات المختلفة وحرس الحدود استطاعوا السيطرة إلى حد كبير على العصابات المتخصصة في بيع الوهم للشباب المصري.