ختام دوري القليوبية لمراكز شباب القرى بحضور المحافظ

كتب مصطفى عادل هنداوي

تحت الأضواء الكاشفة باستاد بنها الرياضي شهد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية المباراة النهائية لدوري القليوبية لمراكز شباب القرى لكرة القدم او كما كان يطلق عليها بطولة كأس المحافظ 2019 بين فريقي مركز شباب كفر عبيان بالخانكة ومركز شباب البرادعة بالقناطر الخيرية والتي أقيمت بملعب استاد بنها الرياضى وانتهت بفوز فريق مركز شباب البرادعة بضربات الجزاء وذلك بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل 2/2، وهنأ السيد المحافظ فريق مركز شباب البرادعة علي الفوز ببطولة دوري القليوبية لمراكز شباب القرى وقام سيادته بتكريم الفريقين ومنحهم الميداليات واعطاء كأس البطولة لفريق مركز شباب البرادعة الفائز باللقب.

وأقيمت البطولة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جاء ذلك، بحضور الدكتور محمود صبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ووحيد خلوي رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم والدكتور وليد الفرماوي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية للرياضة و حسين عشماوى ورضوان الزياتي اعضاء مجلس النواب ومحمد مصطفى مدير استاد بنها ومسئول رياضة السباحة بالاستاد.