خصم ثلاثة ايام الى ١٠٥ طبيب وفني وممرض بمستشفى الصالحية الجديدة

كتب : محمد يعقوب قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة عدد (١٠٥) طبيب و فني وممرض بمستشفى الصالحية الجديدة بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني .

شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط في العمل .

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف أستاذ عبده سالم مديرالإدارة قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى الصالحية الجديدة وتبين عدم تواجد (١٠٥) طبيب وفني وممرض بالمستشفى أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين كان قرار المحافظ خصم 3 أيام من الراتب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم