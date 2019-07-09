خطأ طبي يتسبب في بتر العضو الذكري لطفل حديث الولادة بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

عندما يترك الأمر لغير أهله فتكون المصيبة الكبري التي تقع علي رأس المواطن البسيط

هذه الواقعة تسببت فيها ممرضة ترك لها الأطباء والمسئولين عن المركز الطبي بمنطي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الأمر لتقوم بعملية طهاره لطفل لم يتعدي الشهر من عمره لتجري عملية طهاره خاطئة تسببت في بتر العضو الذكري له

وقد قامت مديرية الصحة بالقليوبية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري والشئون القانونية ورئيسة التمريض برئاسة مدير عام الرعاية الأساسية للتحقيق في واقعة إتهام ممرضة بقيامها بعملية طهاره خاطئة تسببت في بتر العضو الذكري لطفل حديث الولادة

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ للعميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب من أ. ح. ع 39 عام يسكن بمنطقة منطب بشبرا الخيمة بأنه توجه للمركز الطبي بمنطي بشبرا الخيمة لإجراء عملية طهاره لطفله وأن ممرضه بالمركز قامن بإجراء عملية الطهاره للطفل وقامت بالربط بشدة بقطعة من الشاش وإتضح بعد ذلك ظهور رغوة مكان الجرح فذهب بالطفل زاويه إلي مستشفي معهد ناصر وبإجراء الكشف علي الطفل أوضح الأطباء أن المشكلة تكمن في الشخص الذي أجري عملية الطهاره بطريقة خاطئة وأن هناك غرغرينة وتم بتر العضو الذكري للطفل وتحرر محضر بالواقعة في مركز قليوب رقم 10880 لسنة 2018