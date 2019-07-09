خطوات قانونية للحصول علي ميراثك الشرعي

التايم المصرية / وحيد العطار

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تقدم جريدة وموقع التايم المصرية الخطوات والطرق القانونية للحصول علي الميراث الشرعي وذلك نظرا لتسألات العديد عن الخطوات التي يجب إتباعها للحصول علي الميراث الشرعي بالطرق القانونية

لكي تحصل علي ميراثك الشرعي بالطرق القانونية يجب إتباع الخطوات التالية

1-عمل إعلام وراثة بمحكمة الأحوال الشخصية قسم المواريث

2- عمل محضر بالقسم بالميراث المأخوذ وذلك من خلال توكيل للمحامي يتضمن كافة التفاصيل الدقيقة عن الميراث سواء كان أموال أو أراضي زراعية أوعقارات أو غيرها

3- في حالة رفض أحد الأطراف ممن لهم حق الميراث في عمل ذلك تقوم النيابة بإستدعاء تلك الأطراف لمنح الميراث ويتم الحكم بالتمكين للشاكي

4- يذهب الشاكي بقرار التمكين إلي القسم لأخذ قوة أمنية لتنفيذ قرار التمكين الصادر

5- إذا رفضت الأطراف الأخري تطبيق قرار التمكين يتم سجن المعترضين علي منح الميراث مدة 6 أشهر وغرامة قدرها 20 ألف جنية ومنح الميراث للشاكي