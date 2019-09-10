خلال جولته المفاجئة لمدارس ابو حمص

وكيل الوزارة يمنح العاملين بمدرسة الشهيدان عرفان وبركات الابتدائية شهادة تقدير

البحيرة : سعيد شتا

تنفيذا لتوجيهات اللواء / هشام امنه محافظ البحيرة بمتابعة استعدادات المدارس ومدي جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2019/2020

قام صباح اليوم الدكتور / محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بجولة مفاجئة لمدارس ادارة ابو حمص التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسى الجديد والذى سينطلق غدا الاربعاء الموافق 11/9/2019 للصفوف الاول والثانى الابتدائى ورياض الاطفال ( kg1-kg2)

حيث قام وكيل الوزارة بزيارة مدرسة الشهيدان عرفان وبركات الابتدائية وتفقد دورات المياه ومخزن الكتب للتاكد من وصول الكتب للمدرسة كما تفقد فصول المدرسة التى تضم 3 فصول للصف الاول الابتدائى و3 فصول للصف الثانى بالإضافة الى 4 قاعات رياض اطفال حيث اشاد بمستوى النظافة والتشجير والدهانات بالمدرسة والاستعداد الجيد لاستقبال الدراسة وتوفر القوائم والجداول بالفصول ووجه الاستاذ / عبد الله عمارة مدير الادارة التعليمية بتكريم المدرسة ومنح السيد / متولى صابر بدر مدير المدرسة شهادة تقدير تحفيزا وتشجيعا له ولاعضاء هيئة التدريس والعمال بالمدرسة

ثم توجه وكيل الوزارة لمدرسة الشهيد ابو زيد الابتدائية وتفقد مخزن الكتب وفصول المدرسة التى تضم 4 فصول للصف الاول الابتدائى و3 للصف الثانى و2 رياض اطفال وتأكد من اعمال النظافة والصيانة والدهانات بالمدرسة وتجديد العلم

كما قام بزيارة مدرسة ابو حمص للتعليم الاساسى والتى تضم عدد 6 قاعات لرياض الاطفال و3 فصول للصف الاول و3 فصول للصف الثانى الابتدائى وتفقد باقى الفصول والمعامل وحجرات الحاسب الالى ودورات المياه وفناء وحديقة المدرسة .

وفى نهاية جولته قام الدكتور وكيل الوزارة بتفقد مخازن كتب الادارة التعليمية للتأكد من الالتزم بتوزيع الكتب الواردة للمخازن على جميع مدارس الادارة حتى يتسنى تسليهما للطلاب مع اول ايام الدراسة

هذا وقد اشاد السيد وكيل الوزارة بجاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الدراسة من حيث النظافة وتجديد الاعلام والدهانات وتوزيع الجداول والتشجير كما وجه مديرى الادارات التعليمية بتكثيف الجولات والمرور اليومي علي المدارس للتاكد من انتظام الدارسة منذ اليوم الاول للعام الدراسي.