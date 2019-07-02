خلفان: مصر والامارت تربطهما مصالح واحدة و نعرف حجم الشقيقة الاكبر علي المستويين العربي والعالمي

كتب طارق درويش

اكد الدكتور جاسم خلفان، المحلل السياسي الإماراتي، إن العلاقات المصرية – الإماراتية قوية ومتجذرة وممتدة منذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، مشيرا أن اللقاءات التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان دايما ما تكون مثمرة وتهدف الي تقوية الروابط العميقة التي تربط بين الشعبين

وأوضح “خلفان”، أن الإمارات تدعم مصر في كل المجالات باعتبارها الشقيقة الكبرى، والظروف المحيطة بالوطن العربي تحثنا على التواصل والعمل المشترك بين دول الخليج ومصر.

وقال ان الامارات تعرف حق العروبة عليها وتقدر حجم تواجد مصر علي الساحة العربية والافريقية و علي المستوي العالمي لما لها من ثقل كبير