خناقات ومشاحنات يوميه بمحطات مترو الانفاق بسبب سوء معاملة المواطنين وغياب روح القانون

كتب طارق درويش

يوميا وعلي مسمع وبصر الجميع تحدث مشاكل عديدة لاحصر لها في محطات مترو الانقاق بسبب سوء معاملة مسئولي شركات الامن العاملة علي ماكينات التذاكر للمواطنين والتمسك بتطبيق القانون بدون روح القانون

من بين الحالات التش شاهدتها التايم المصرية قيام احد الموظفين بايقاف عجوز في عمر ال 75 عاما و مطالبته بدفع غرامة فورية او تحرير محضر ضده لانه نسي تذكرة الدخول في الماكينة بمحطة اخري .

وتوسل العجوز للموظف بانه يجد له حلا الا انه اصر علي تطبيق الغرامة وهنا تدخل احد الاشخاص وسدد الغرامة

الحالة الاخري سيدة لا تجيد القراءة والكتابة قطعت تذكرة مترو 9 محطات و تبين في محطة الوصول انها في المحطة ال 10 وقام الموظف المسئول باحتجازها وارغامها علي دفع غرامة 5 جنيه رغم انها ام ارمل لثلاثة اولاد و تحصل علي معاش زهيد

نعم القانون هو السيد في الحزم و حسن الادارة لكن روح القانون اهم و الحالات الانسانية اعز و اجل