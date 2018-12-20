دخل المشرحة بدافع السرقة.. شاب يمارس الجنس مع جثة فتاة

اقتحم شاب في الثالثة والعشرين من عمره مستودعا للموتى بهدف السرقة في البداية، ولكن غير اللص البشع مسار جريمته لجريمة أفظع منها لم يتخيلها أحد، وفق ما ذكرته صحيفة “تلغراف” البريطانية.

اعترافات صريحة من جانب المتهم بممارسته الجنس مع جثة فتاة

ومارس الشاب الجنس على جثة هامدة خلال الشهر الماضي، واعترف قاسم خرام، المنحدر من مدينة برمنغهام، بالتهمة المنسوبة إليه، وقال إنه مارس الجنس بشكل عادي على الجثة في 11 من نوفمبر الماضي بمنطقة غريتبار.

مسير المتهم

ومن المرتقب أن يخضع المتهم لاختبار نفسي قبل الخضوع للمحاكمة في الحادي والثلاثين من يناير المقبل.

جريمة غير مألوفة

وقال مسؤول في النيابة العامة، إن هذه الجريمة “غير مألوفة”، وأضاف أن هناك قدرا كبيرا من الصعوبة في تصور فظاعتها، وأعرب عن مواساته لأقارب الراحلة.

دخل بهدف السرقة ولكن ما فعله كان عكس ذلك

وقال المتهم إنه دخل إلى مستودع الأموات بدافع السرقة، ويعتزم القضاء تقدير الحكم المناسب للجريمة بعد ظهور نتائج الاختبار النفسي.

وتعد الرغبة في ممارسة الجنس على جثث الأموات إحدى الاضطرابات المعروفة في علم النفس بـ”نيكروفيليا” أو “جماع الأموات”.