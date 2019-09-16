دكتور محمد حسن كامل أمينا عاما للعلاقات الخارجية بحزب الغد

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد قرارا بتكليف الدكتور محمد محمد حسن كامل رئيس اتحاد الكتاب والمثقفين العرب في باريس بتولي منصب الأمين العام للعلاقات الخارجية بالحزب، ومن جانبه أعرب الأمين العام الجديد للعلاقات الخارجية عن سعادته بهذا التكليف، والجدير بالذكر أن الدكتور محمد حسن كامل قد تم تكريمه سفيرا للسلام العالمي الفيدرالية السلام العالمي بالأمم المتحدة وكان التكريم الدولي لسيادته على منصة اليونسكو الكبرى في باريس ، كما كرم جوجل العملاق محمد حسن كامل بلقب المفكر الموسوعي العالمي ، وعلى صعيد آخر تم تكريم مفكرنا في ضيافة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين في متحف رماتان في عقر دار عميد الأدب العربي ، أسس محمد حسن كامل اتحاد الكتاب والمثقفين العرب ، الصرح الثقافي الذي يضم العرب في بلاط الثقافة والفكر والابداع ، ومن المعروف أن كامل اول من استخدم حساب المثلثات في تفسير القرآن الكريم و مؤسس علم النسبة الذهبية في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، واكتشف سر الرقم الذهبي والجذر الكوني، وصاحب مشروع التنوير العربي وإعادة صياغة العقل العربي بين الأصالة والمعاصرة. ويبدأ كامل بإختيار أعضاء الأمانة العامة للعلاقات الخارجية للاستفادة من كوادر الطيور المهاجرة في معركة البناء والتطوير، والدخول في معركة الحداثة وما بعد الحداثة ، وحزب الغد بكل قياداته يرحب بالدكتور محمد حسن كامل بتولي منصبه الجديد متمنين لسيادته التوفيق والسداد لبناء مصر الحديثة ضد الارهاب والفكر والعلم والثقافة والابداع .
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