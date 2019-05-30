دكتور يستغيث بوزير الداخلية: انقذونا من الحرامية في غياب رجال مباحث قسم ثاني بنها

يناشد الدكتور بلال عبدالمحسن السيد وزير الداخلية بسرعة التدخل لإنقاذ حياته هو وزوجته وأولاده.

حيث تم سرقة المجوهرات الخاصة بزوجته وعدد 2 لابتوب وأشياء أخري.

والغريب والعجيب انه يسكن بجوار مديرية أمن القليوبية وبالتحديد بجانب نقابة المهندسين بالقليوبية.

وقال الدكتور بلال أنه سبق سرقة سيارة زوجتي ولم تعود حتي الان واني توجهت الي قسم ثاني بنها والتقيت برئيس مباحث بنها أحمد سامي ولسان حاله بيقول “يلا يا اخويا شوف مصلحتك”.

ولذا نناشد السيد وزير الداخلية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم الي محاكمة عاجلة بعد غياب رجال مباحث قسم ثاني عن أداء واجبهم.

انتشرت حوادث السرقة في الاونة الاخيرة بشكل زائد و ذلك لعدم إتخاذ اجراءات حاسمة من جهة وزارة الداخلية في البحث عن الجناة.

ممن زاد جرأة اللصوص الي حد كسر وسرقة المنازل , ففي يوم السبت الموافق 25/5/2019 تم سرقة شقة كائة بمنطفة اتريب بجوار مديرة امن بنها , القليوبية وتم تحرير المحضر رقم 2571 لسنة 2019 جنح ثاني بنها والجدير بالذكر انة تعددت السرقات في هذة المنطة مع فارق زمني بسيط بين السرقات, و ايضا سرقات السيارات ففي 20/8/2017 تم سرقة السيارة رقم ل ع ل 697 و تم عمل محضر رقم 5595 بقسم ثاني بنها ايضا و حتي الان لم يتم ضبط الجناة.