ديوان رسائل الروح بين كلاسيكية التعبير ورومانسية التصوف

رسائل الروح بين كلاسيكية التعبير ورومانسية التصوف .

البحيرة : سعيد شتا

تقديم الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو علي … إستاذ النقد والبلاغة المساعد كلية الاداب… جامعة دمنهور..

القاريء العجل لعنوان ديوان ( رسائل الروح ) يتنبأ – خاصة لو علم بنشأة الشاعر وتخصصه – بأن ديوانه جاء غارقا في الروحانيات بعيدا عن عالم العشق مفتاح كل إبداع

حتى إذا أمسك بالديوان وتأمل بعض أبياته وقصائده اكتشف أمرا جديداً مخالفا لما تنبأ به من قبل .

اكتشف عالما من روحانية محب غارق في رومانسية متصوف معجون بخيال محلق .معتمدا في كل ذلك على تراكيب جزلة أقرب للكلاسيكية منها إلى عالم الرومانسية .

فلغته متأثرة بالنص القرآني الذي عاشه الشاعر حفظا وتجويدا وتدريسا ,فأصبح النص الضاغط تركيبيا على لغة الشاعر

تأمل قوله :

وما لاقيت في حبي .

من الأهوال والغدر

وجب قدر رميت به

فيا للحب من بئر

فلا سيارة تأتي

ولا دلو أتى قبري

أحمد شتيه تربى في ذوق كلاسيكي محافظ . فكتب رومانسية من نوع خاص .رومانسية صوفية كلاسيكية .ولا يتعجب المتأمل لهذا الجمع بين مذاهب مختلفة . وتفصيل ذلك :

رومانسية , سماتها هذا الحب المتفجر لغة وتراكيب ومشاعر وأحاسيسه في كل قصائد الديوان الذي جعل عنوانه 😞 رسائل الروح)

يقول :

سأحيا دون لقياك

وأحيي في ذكراك

وأوقظ ثورة الأشعا

ر عشقا في محياك

وكلاسيكية ,’ حيث جاءت ألفاظه وتراكيبه جزلة رصينة متأثرة بكل ما مر به من موروث ديني وأدبي .

فهو ( باق على الود القديم ) وانظر لقوله :

أيا ليلاي هل ولى

زمان الحب والأشعار

كأن الحب يا ليلى

غدا من أكبر الأوزار

فيا أشياخ أزماني

أجيبوا الصب بالأخبار

أصرت المذنب العاصي

أصرت وقصتي في النار ؟؟!

وصوفية ‘, حيث انعجن بلغته ومشاعره في عالم أقرب لعالم الصوفية بما فيه من رؤى ومثل .

فها هو يقول :

إن الإله إذا رآ

ك كسير قلب لن يصدك

بل يجبر المكسور في

ك فهيئن للقرب قلبك

وقوله :

ويا خالقي إن كنت أرجوك رأفة

فذاك يقين فيك يجتاح مهجتي

فإن كان وزري حائلا عنك سيدي

فارحم فؤادي فيك واغفر جنايتي

أحمد شتيه في (رسائل الروح ) قريب من رسائل الشعراء العذريين بعيد عن عالم الحس المادي .

لا أقول عنه رومانسي من قوارير ولكن أزعم أن كل ما سيأتيك من قصائد عبارة عن رسائل الروح الرومانسية المنعجنة بمشاعر الصوفية بلغة بهية نقية قريبة من لغة الكلاسيكية .

ديوان رسائل الروح بين كلاسيكية التعبير ورومانسية التصوف