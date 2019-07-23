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د راندا مصطفى وكيل الكلية لشئون البيئة تتفقد مشتل كلية طب بنها

23 يوليو، 2019
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 كتب محمد صوابى.
تفقدت اليوم اد/راندا مصطفى ” وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة مشتل الكلية المجتمع ” مع مجموعة طلاب مبادرة ” Banha go green” مشتل كلية طب بنها، وذلك في إطار الإستعداد لورشة العمل التي ستقام في كلية الطب لإعادة تدوير البلاستيكات الضارة بالبيئة، وايضا إعادة احياء مشتل الكلية، من خلال إنبات الكثير من النباتات القيمة به، مع تعليم الطلاب كافة مهارات الفنون من الأشغال اليدوية، وذلك بالتعاون مع د/عمرو الدخاخني “منسق الأنشطة الطلابية” . كما اشادت د/راندا مصطفى بالتعاون الكامل ودعم د /مصطفى القاضي “عميد كلية الطب” لهذة المجموعة والمبادرة، من خلال تذليل كافة المعوقات وتوفير كافة المساعدات للقيام بهذه الأنشطة على أكمل وجه. صرحت بذلك إيناس الشيخ مدير المكتب الإعلامي بكلية الطب جامعة بنها

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