د. منال مرسى تكشف بالتفاصيل اكذوبة صفقة القرن

كتب إبراهيم عبد الغنى

كشفت د. منال مرسى استاذ اللغة العبرية بجامعة الأزهر حقيقة صفقة القرن التى يروج لها الأخوان فى قطر وتركيا ولندن، مؤكدة ان صفقة القرن مخطط إسرائيلى قديم نادى به جنرالات إسرائيل بداية من بن جوريون حتى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالى

وأضافت ان جنرالات إسرائيل فى مراكز الابحاث يحاولون بشتى الطرق الباس الحق بالباطل وهو توطين اللاجئين الفلسطينين فى بعض الدول العربية ومنها الإمارات ومصر

وتابعت ان اعلام الأخوان يروج لما تقوم به مراكز الابحاث فى إسرائيل والصحافة الإسرائيلية بغرض تشويه النظام السياسى المصرى وضرب الدولة المصرية فى مقتل

وكشفت بالوثائق ان اول رئيس وزراء لإسرائيل وهو بن جوريون قال صراحة اذا أردنا ان تكون دولة إسرائيل من البحر إلى النهر لا بد من القضاء على ثلاث جيوش عربية وهى بالترتيب الجيش العراقى والسورى ثم المصرى