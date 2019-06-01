ذبح طفلة وأصابة شقيقتها على يد ملثمين في الزقازيق

لقيت طفلة مصرعها ذبحا فيما أصيبت أخرى على يد ملثمين مجهولى الهوية اقتحموا منزلهم بقرية النخاس، دائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية. تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا بقيام أشخاص ملثمين مجهولي الهوية باقتحام منزل بقرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق والاعتداء على طفلتين بأسلحة بيضاء ما أسفر عن مصرع طفلة 13 عاما إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة وإصابة أخرى بجروح قطعية. انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الزقازيق بإشراف الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث المركز لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة. وجار تكثيف الجهود لضبط الجناة.