ذعر ورعب بين رؤساء الوحدات المحلية بالقليوبية بعد إقالة المحافظ 3 رؤساء خلال 24 ساعة بسبب البناء المخالف
كتب/السيد يوسف
أقال الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، رئيس الوحدة المحلية بقرية مشتهر مركز طوخ، بسبب مخالفات البناء والتقاعس عن العمل.
ورصدت تقارير أعدتها الجهات المعنية، تقاعس رئيس الوحدة عن مواجهة مخالفة بناء صارخة لأحد المنازل بعزبة مشتهر حيث شرع أصحابه في التعلية له دون ترخيص.
يشار إلى أن إقالة رئيس وحدة مشتهر هي الثالثة خلال 24 ساعة، حيث أقال المحافظ، أمس، خلال جولة بالقناطر الخيرية رئيسا الوحدة المحلية بقريتي باسوس وشلقان بالقناطر الخيرية، بسبب مخالفات البناء ولإهمالهما وتقاعسهما عن العمل وعدم تصديهم لظاهرة البناء المخالف على الأرض الزراعية، مما أدى إلى انتشار المخالفات بنطاق وحداتهم المحلية، كما تلاحظ وجود أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية. وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته بإيقاف أعمال البناء، ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ على مواد البناء، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.