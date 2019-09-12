ذعر ورعب بين رؤساء الوحدات المحلية بالقليوبية بعد إقالة المحافظ 3 رؤساء خلال 24 ساعة بسبب البناء المخالف

كتب/السيد يوسف

أقال الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، رئيس الوحدة المحلية بقرية مشتهر مركز طوخ، بسبب مخالفات البناء والتقاعس عن العمل.

ورصدت تقارير أعدتها الجهات المعنية، تقاعس رئيس الوحدة عن مواجهة مخالفة بناء صارخة لأحد المنازل بعزبة مشتهر حيث شرع أصحابه في التعلية له دون ترخيص.