ذهب لقضاء “ليلة حمراء” في بيت دعارة ليفاجأ بـ”ابنة عمه” ضمن الساقطات.. تفاصيل صادمة

ظلت تمارس الرزيلة لسنوات دون أن يعلم أحد عنها شيئًا، حتى شاءت الأقدار وكان من بين أحد راغبي المتعة في بيت الدعارة الذي تعمل فيه أحد أقاربها، الذي لم يكن يتخيل أن يجد ابنة عمه في هذا الوكر المشبوه بمحافظة القاهرة.

ونرجع سويا لبداية الواقعة، حيث ذهاب “م. و” من محافظة المنيا إلى أحد أوكار الدعارة، بصحبة صديق له من محافظة القاهرة، لقضاء ليلة حمراء، ليفاجأ بوجود ابنة عمه ضمن الفتيات المتواجدت بهذا البيت المشبوه، وكانت مفاجأة لـ”س.ع”، التي تبلغ من العمر 25 عامًا، والتي لم تتوقع أن يعثر أحد من أقاربها عليها بعد هروبها منذ 5 سنوات من محافظة المنيا لتأتي إلى القاهرة ظنًا منها أنها ستعيش حياتها كما يحلو لها دون أن يقيدها أحد بالعادات الصارمة.

وعندما رآها ابن عمها لم يتمالك أعصابه، وأخرج طبنجته ليغسل عاره “كما ظن” لكن خوفها كان أسرع من طلقات طبنجته، حيث ألقت بنفسها من شرفة العقار بالدور الثامن لتلقي حتفها في الحال في القضية التي حملت رقم 7001 لسنه 2016، وتم القبض على كل من بالعقار.

الساعة بـ1000 جنيه.. ضبط 4 فتيات يمارسن الدعارة داخل نادي صحي بالعجوزة

ومن ناحية أخرى، كانت قد تمكنت الإدارة العامة للآداب بالجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، من إلقاء القبض على 4 فتيات يمارسن الدعارة داخل نادي صحي بالعجوزة.

وكشفت تحريات وتحقيقات ضباط مباحث الإدارة، التي جرت تحت إشراف العميد طارق حمزة مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، أن المتهمات يمارسن الدعارة نظير مقابل مادي في الساعة، وضبط بحوزتهن 20 ألف جنيه.

وأوضحت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة كانت بورد معلومات لمباحث الإدارة تحت إشراف العميد طارق حمزة، بأن هناك فتيات تمارس الدعارة داخل نادي صحي بمنطقة العجوزة.

وتم عمل التحريات اللازمة، وأكدت التحريات التي جرت بمعرفة المقدم أحمد صقر رئيس قسم التحريات بالإدارة صحة الواقعة، وتم استئذان النيابة العامة، وانطلقت مأمورية، وألقت القبض عليهن.

وتبين من خلال المناقشة، أن الفتيات يمارسان الدعارة مقابل 1000 جنيه في الساعة، وتحفظت القوات على 20 ألف جنيه حصيلة عمل يومين.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.