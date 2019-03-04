رؤساء البرلمانات العربية يرفضون كافة اشكال التطبيع مع إسرائيل

كتبت منى توفيق

أكد رئيس مجلس النواب اﻷردني عاطف الطراونة ورؤساء البرلمانات على ضرورة وقف كافة اشكال التطبيع مع إسرائيل

وجاء ذلك في توصيات البيان الختامي الذي صدر عن مؤتمر اﻷتحاد البرلماني العربي لدورة ال29 المنعقد اليوم اﻷثنين في العاصمة اﻷردنية والمتعلقة بالتطبيع مع إسرائيل

وشهد المؤتمر يوما ساخنا سيطر علية الجدل بشأن قضية التطبيع مع إسرائيل حيث أكد رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ أن مسألة التطبيع مع إسرائيل مسألة سياسية يتداولها السياسيون وليست من اختصاص البرلمانيين عقب تعليق رئيس مجلس النواب المصري على عبد العال بضرورة مراجعة وبحث البند 13 من جديد قبل اعتماد الصيغة النهائية للبيان الختامي لمؤتمر اﻷتحاد البرلماني العربي ولم يتضح بعد شكل الصيغة النهائية التي يقترحها رئيسا البرلمانين المصري والسعودي لهذا البند لكن اﻷمارات قدمت ورقة تلاها رئيس مجلس النواب المصري عبد العال دعت إلى صياغة البند وقف قرارات الجامعة العربية ودفع تصريح آل الشيخ حول التطبيع مع إسرائيل رئيس مجلس النواب اﻷردني الذي انتخب رئيسا لﻷتحاد البرلمان العربي عاطف الطراونة ورؤساء برلمانات آخرين إلى الرد علية والتأكيد على ضرورة رفض أشكال التطبيع مع إسرائيل

واتفق رؤساء البرلمانات على ان وحدة من اهم خطوات دعم اﻷشقاء الفلسطينيين تتطلب وقف كافة اشكال التقارب والتطبيع مع المحتل اﻹسرائيلي وعلية يدعو رؤساء البرلمانات إلى موقف الحزم والثبات بصد كل ابواب التطبيع مع اسرائيل

ورأى البيان الختامي للمؤتمر أن أنهاء الصراع العربي اﻷسرائيلي وإعادة اﻷمن والأستقرار إلى المنطقة لن يكون اﻹ بإنتهاء الاحتلال اﻹسرائيلي لﻷراضي العربية والمضي قدما بقيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وضمان حق العودة والتعويض لﻷجئين الفلسطينيين

وشدد البيان على التمسك بالمبادرة العربية للسلام كإطار مرجعي ﻷي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية وهو الطريق الوحيد لمواجهة نصاب اﻹدارة الدولية في ضمان الحل العادل لحقوق الشعب الفلسطيني وهو حل غير قابل للحيال

وأكد المشاركون على مركزية القضية الفلسطينية بصفتها أولوية تتقدم القضايا العربية وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية سيدخل المنطقة في نفق مظلم يهدده العنف والتطرف الفكري كما دعم المشاركون جهود المصالحة الفلسطينية لتشكيل لجنة برلمانية عربية تبحث مع اﻷطراف الفلسطينية سبل المصالحة وأنهاء الخلافات في مابينهم مؤكدين دعمهم ايضا على اﻷقتراح المقدم من شعبة مجلس النواب الكويتي في اﻷتحاد البرلمان الدولي الذي سيقضي بالمطالبة بتحصيل دعم دولي يكفل حماية الشعب الفلسطيني من مسلسل اﻷعتداءات اﻹسرائيلية ويصون لﻷجيال القادمة مستقبلهم امام آلة اﻷحتلال الغاشم