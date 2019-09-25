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رؤساء تحالف الاحزاب السياسية يفوضون الرئيس السيسي في اتخاذ كافة تدابير حماية الوطن واتمام خطة التنمية
ارسل قادة تحالف الاحزاب المصرية البالغ عددها 40 حزبا سياسيا تفويضا عاما للرئيس السيسي رئيس الجمهورية ليتخذ ما يراه مناسبا من اجراءات للدفاع عن الدولة المصرية و مصالحها العليا خاصة في مجال القضاء علي الارهاب بكافة اشكالة ووأد مخططات تفكيك الوطن ودحر الداعين للفوضي والانفلات الذين يعملون لصالح جهات خارجية تريد النيل من سلامة الوطن واستقراره .
واكد قادة الاحزاب ان الفترة الاخيرة شهدت سلسلة من اعمال الخيانة والتأجيج ضد الوطن باطلاق الشائعات وتشويه ما تم من انجازات لا يستطيع ان ينكرها الا جاحد او عميل مأجور.
واكدو جميعا وقوفهم خلف الرئيس السيسي والتصدي معه لكافة المؤامرات والعملاء مهما كان الامر من تحديات.
واشار رؤساء الاحزاب انهم يرفضون تشويه الانجازات غير المسبوقة التي حققها الرئيس في كافة المجالات التنموية و الاقتصادية والعسكرية والامنية . وطالب رؤساء الاحزاب من الرئيس المضي قدما نحو المزيد من الانجازات و الضرب بيد من حديد علي كل صور تهديد الامن القومي المصري ..ووقع علي التفويضات بعض قادة الاحزاب وهم موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد ورئيس التحالف و تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل و الامين العام للتحالف و الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين و كمال حسنين رئيس حزب الريادة ومحمد المنصوري رئيس حزب الاحرار الدستوريين والدكتور محمد زكريا رئيس حزب المواجهة و لواء رءوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية وعضو المكتب التنفيذى
، والدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب “المصريين” والمستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، ومحسن أبو سعدة أمين عام حزب العمل، ومحمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وشريف الحسيني رئيس حزب النصر، واللواء سيف الإسلام رئيس حزب مصر بلدى، ، وخالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، وحسن ترك رئيس حزب الاتحادي ومخمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية