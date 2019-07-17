رئيسة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تزور تل أبيب

كتبت:بشرى عبد السلام

أخبر بيير كوشار أحد دبلوماسي السفارة الفرنسية في تل أبيب على حسابه الرسمي “تويتر” عن رحلة مريم رجوي رئيسة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إلى إسرائيل ولقائها مع نتنياهو ورئيس الموساد.

لعب عمدة نيويورك السابق والمحامي الحالي “رودي جولياني” الذي كان ضيفًا خاصًا هذا الأسبوع للسيدة مريم رجوي في تيرانا عاصمة ألبانيا دورًا رئيسيًا في تنسيق وإجراء الرحلة.

وقام بيير كوشار وهو دبلوماسي في السفارة الفرنسية في تل أبيب، بنشر خبر الرحلة مؤخراً في صفحته على تويتر.

ووفقًا لما قاله كوشار أن هذه الرحلة التي تمت بوساطة من جولياني وبالتنسيق مع بواز رادكين، السفير الإسرائيلي في ألبانيا والبوسنة والهرسك، لها صلة مباشرة بتعامل مجاهدي خلق ووكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).

وكتب كوشار في حسابه على تويتر: “أعتقد أن السيدة رجوي ستجتمع بطبيعة الحال مع رئيس الموساد ونتنياهو وأن زملائي في السفارة يعتقدون أن هناك علاقة وثيقة بين الموساد و PMOI / MEK للتجسس في إيران.

ووعد نتنياهو قبل بضعة أيام بالكشف عن وثائق جديدة حول أنشطة إيران النووية.

وأضاف في الحقيقة لقد فاجئتني أنا وزملائي رحلة السيدة رجوي التي تعتبر لاجئة في فرانسا، من تيرانا إلى تل أبيب من دون علم باريس.