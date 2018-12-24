رئيس البرلمان: “السادات” استطاع بكل حكمة أن يحول اليأس إلي أمل

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، إن مصر تحتفل اليوم بمئوية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الرجل الذي وهب حياته لخدمة وطنه وتولي زمام المسؤولية فى فترة تاريخية من عمر الوطن وشديد المرارة والصعوبة على مصر والأمة العربية واستطاع بكل حكمة وحنكة أن يحول اليأس إلي أمل، ومرارة الهزيمة إلي نصر يفخر به كل مصر وعربي.

وتابع: “أعاد الحق المصري المغتصب واسترد كرامة المصريين وطهر أرض مصر من دنس الاحتلال”، مضيفا:”السادات كان رجل عسكري من الطراز الفريد ورمز حي للوطنية والحيوية لإدارة البلاد حيث وضع مصلحة مصر فوق أي مصلحة وتحدي كثير من العقبات وتحمل الكثير من النقد من أجل أن يصل لهدف أسمي بأن تكون مصر آمنه علي مستقبلها ومستقبل أبنائها في ظل سلام شامل “.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على قرار رئيـس الجمهـورية رقم 499 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.