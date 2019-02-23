رئيس المنطقة الجنوبية لجهاز الحماية المدنية لسندريلا الصحافة: العمود الخرساني تم زرعه لمنع اتوبيسات الاجرة من احتلال شارع المطافي بقليوب

القليوبية – دعاء درويش

أكد الرائد أحمد شعراوي- رئيس المنطقة الجنوبية لجهاز الحماية المدنية بالقليوبية ، ان شارع المطافي بقليوب البلد ضيق للغاية ، وبسبب منع الأجهزة التنفيذية بالمدينة سائقي اتوبيسات الاجرة الوقوف أمام ميدان الشيخ عواض بعد نقل الموقف الي الدوران ، ولكن لم ينفذ التعليمات سائقي تلك الاتوبيسات ، ولم يكن أمامهم إلا شارع المطافي وهو شارع اتساعه حوالي ٦ متر فقط ، وفجأة وجدنا اتوبيسات الاجرة تغزو الشارع،مضيفا : يقوم صاحب الاتوبيس بتركه والجلوس علي المقهي ، وفي حالة وجود حريق لم نجدهم وقمنا بتحرير العديد من المحاضر اتجاه أصحاب أو سائقي تلك الاتوبيسات ولكن دون الوصول الي حل .

وأردف الرائد أحمد شعراوي : قمنا بالاتصال بالمهندس حامد طلبه رئيس مجلس مدينة قليوب وتوصلنا لحل وهو زرع تلك العمود الخرساني في اول الشارع حتي لا يستطيع قائدي الاتوبيسات من عبور ومرور الشارع .

وذكر رئيس المنطقة الجنوبية لجهاز الحماية المدنية بالقليوبية : في بداية الأمر تركناهم في حالة اذا جاء لنا بلاغ يقوم قائد السيارة بتحريك سيارته لعبور سيارة الاطفاء ، ولكن أصحاب تلك الاتوبيسات يتركونها ويجلسون علي المقاهي لحين مجيء دوره في التحميل وما جعلنا نتخذ هذا الأمر وانشاء تلك العمود الخرساني هو عندما جاء لنا بلاغ بوجود حريق بعقار بجوار منطقة الحادثة ولم نجد أصحاب الاتوبيسات وتأخرنا في ذاك اليوم أكثر من ١٥ دقيقة بعد مشاجرات مع أصحاب وسائقي الاتوبيسات ، وذهبنا لموقع البلاغ وتعرضنا أيضا لهجوم بسبب تأخرنا في اخماد الحريق من اهالي منطقة الحادثة، مشيرا ان كل ما فعلناه وسنفعله من أجل وصالح المواطنين وحفاظا علي أرواحهم، فمسئولي المطافي يتحمل مسئولية أرواح بشر إذ تأخر لحظة عن استغاثتهم من نشوب حريق بمكانا ما .

والجدير بالذكر ان سيارة الإطفاء هي عربة صممت خصيصا للمساعدة في إخماد الحرائق ، حيث تنقل رجال الإطفاء إلى مكان الحريق وتحوي المعدات اللازمة التي تمكنهم من إخماد الحريق مثل الماء، والخراطيم والسلالم ومعدات الإسعاف الأولية للمصابين. ولديها القابلية لحمل كميات كبيرة من الماء ومواد الأطفاء الأخرى كالرغوة والبودرة الجافة كما أنها تتميز بالقوة والسرعة حتي تتمكن من الاستجابة للحريق في أي مكان وبأسرع وقت ممكن.