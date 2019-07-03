أخبار مصرعاجل

رئيس الوزراء الأردني: اتفقنا مع مصر على محاكمة السجناء في بلادهم

3 يوليو، 2019
569 أقل من دقيقة
كشف رئيس الوزراء الأردني، إن اللقاء مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان صريح وناقشنا كل الملفات لما فيه مصلحة  الشعبين.
وتابع في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة: ناقشنا قضايا المحكومين في البلدين واتفقنا أن تتم المحاكمة في بلادهم، وتبادل الطرفين للمسجونين لكي يكونوا قريبين من ذويهم لعدم المشقة عليهم .
وأشار إلى أنه تم تحديد مشاكل المصدرين وقضية الربط الكهربائي والطاقة والتعليم والمناهج العلمية التي يمكن تبادلها بين البلدين، كما تم الاتفاق علي إنشاء منطقه لوجستيه تخدم كل البلاد المجاورة في القريب العاجل، كما تم الاتفاق على برنامج زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لافتا أن هذه الجنة ونتائجها الايجابية تؤكد علي المضي قدما للمزيد من توطيد العلاقات بين البلدين
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

1 ديسمبر، 2018
151

ترامب يلتقي بن سلمان على هامش قمة الـ 20 في الأرجنتين

10 أكتوبر، 2018
957

بعد وفاة طفلة.. غلق مستشفى غير مرخصة بالقليوبية

21 مارس، 2019
664

عامل يقتل سيدة لرفضها إتمام زواجه من نجلتها بالإسكندرية

3 ديسمبر، 2018
153

رئيس صربيا: ماكرون اعتذر عن زيارة رسمية بسبب الأوضاع في فرنسا

إغلاق