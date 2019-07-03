رئيس الوزراء الأردني: اتفقنا مع مصر على محاكمة السجناء في بلادهم

كشف رئيس الوزراء الأردني، إن اللقاء مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان صريح وناقشنا كل الملفات لما فيه مصلحة الشعبين.

وتابع في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة: ناقشنا قضايا المحكومين في البلدين واتفقنا أن تتم المحاكمة في بلادهم، وتبادل الطرفين للمسجونين لكي يكونوا قريبين من ذويهم لعدم المشقة عليهم .

وأشار إلى أنه تم تحديد مشاكل المصدرين وقضية الربط الكهربائي والطاقة والتعليم والمناهج العلمية التي يمكن تبادلها بين البلدين، كما تم الاتفاق علي إنشاء منطقه لوجستيه تخدم كل البلاد المجاورة في القريب العاجل، كما تم الاتفاق على برنامج زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لافتا أن هذه الجنة ونتائجها الايجابية تؤكد علي المضي قدما للمزيد من توطيد العلاقات بين البلدين