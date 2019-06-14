رئيس جامعة السربون : رئيس جامعة القاهرة من أهم فلاسفة العصر وسوف نترجم كتابه عن ديكارت إلي الفرنسية

كتب علي أبو دشيش

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة عن تجديد اتفاقية التعاون لمنح الدرجة العلمية المشتركة في ليسانس الحقوق باللغة الفرنسية ودبلومة الدراسات العليا التي تمنح من خلال معهد قانون الأعمال الدولية، وذلك خلال الإحتفالية التي شهدتها قاعة الإحتفالات الكبري بالجامعة بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية بين جامعتي القاهرة وباريس 1 – سوربون، وحضرها ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بمصر، والدكتور جورج حداد رئيس جامعة باريس 1– سوربون، والدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق، والدكتور طارق سرور المدير المصري لمعهد قانون الأعمال الدولية والأستاذ بكلية الحقوق، ومدير المعهد من الجانب الفرنسي، وعدد من الأساتذة بالجامعتين.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بكلمته خلال الاحتفالية، إن لدي جامعتي القاهرة والسوربون تعاون ثقافي وأكاديمي واسع، يؤكد عمق العلاقات التعليمية والثقافية بين مصر وفرنسا، كما درس الكثير من الأساتذة بجامعة القاهرة في جامعة السوربون، كذلك درس أساتذة من جامعة السوربون في جامعة القاهرة، معربٱ عن أمله في زيادة التعاون مع الجامعات الفرنسية في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية. وتابع “أننا نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة من أكبر جامعات العالم وذات تاريخ عريق”.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هناك العديد من المشروعات التي تعمل عليها الجامعة، وفي مقدمتها، مشروع تطوير العقل المصري الذي يهدف إلى تغيير طرق التفكير لدي الطلاب ولدي المواطن المصري، موضحأ أن هدف الجامعة هو تخريج طالب يؤمن بالعالمية الحقيقية ويعمل على الأفكار التي تتحكم في السلوك، مشيرآ إلي أن فرنسا لم تتغير إلا عندما قامت بتغيير طرق التفكير وكان لها دور بارز في تحول البشرية نحو العصر الحديث.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة لا تسعي لتغيير المناهج التعليمية، فقط بل تعمل على تغيير طرق التفكير لدي شبابها، والإستفادة من الآخرين، مشيراً إلي أن فرنسا تقدمت عن طريق الإلتقاء بالحضارات الأخرى، كما أن مصر تقدمت في مراحل هامة من تاريخها وتتقدم الآن لمواجهة كل الأفكار الظلامية، مؤكداً أن الإرهاب يمثل تحدياً مشتركا أمام مصر وفرنسا. وأشار إلى دور الفكر السياسي الفرنسي في تشكيل العالم الحديث خاصة مونتسكيو في كتابه (روح القوانين)، وجان جاك روسو في كتابه ( العقد الاجتماعي).

وتابع رئيس جامعة القاهرة: ” نتطلع لمزيد من التعاون في الدرجات العلمية المزدوجة في الفرع الدولي لجامعة القاهرة من أجل تخريج طلاب مؤهلين لمجالات المنافسة العالمية، وبخاصة مجالات العلوم الحديثة التي يقوم عليها مستقبل الدول.

وقال ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بمصر، إن الاحتفال بمرور 30 عاماً على إنشاء معهد قانون الأعمال الدولية يعد يوماً هاماً بالنسبة لمصر وفرنسا، وهو تعاون هام يسمح بتبادل الأفكار في الحقوق والتشريعات على الجانبين المصري الفرنسي، قائلاً: ” إن الطلاب قد أحسنوا الاختيار لدراسة الحقوق في هذا المعهد لأن الشهادة التي يحصلون عليها ذات قيمة كبيرة”.

وأشار السفير الفرنسي بمصر، إلي أن معهد قانون الأعمال الدولية في جامعة القاهرة يعتبر من مظاهر التعاون التعليمي والثقافي الفرنسي المصري، مؤكداً أن فرنسا سوف تستمر في مساندتها لهذا المعهد.

وأكد الدكتور جورج حداد رئيس جامعة السوربون، إن المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا تعمل لخدمة العقل البشري، موضحٱ أن معهد قانون الأعمال الدولية يساهم في تحقيق هذا الهدف.

وأضاف رئيس جامعة السوربون، أن رئيس جامعة القاهرة من أهم فلاسفة العصر وسوف نترجم كتابه عن ديكارت الى الفرنسية، ووجه له الدعوة لزيارة جامعة السربون للإلتقاء بالفلاسفة الفرنسيين.

يشار إلى أن، معهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة هو ثمرة تعاون مع السوربون بدعم من سفارة فرنسا، ويقدم لطلابه تعليمًا جامعيًّا باللغة الفرنسية، كما يقوم بإعدادهم لشهادات ليسانس الحقوق الفرنسية والماستر في قانون الأعمال الدولي والأوروبي، إذ يمكن للطلاب بعد اتمام خمسة أعوام دراسية الحصول على ماستر 2 من جامعة باريس 1 بانتيون – سوربون. وبعد أربعة أعوام دراسية، يمكن للطلاب الناطقين بالعربية أيضًا الحصول على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.