أخبار مصرعاجل

رئيس جامعة القاهرة : أبو الغيط “تاريخ مشرف”.. وهدفنا الانفتاح على الثقافات

27 ديسمبر، 2018
34 أقل من دقيقة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة: إن السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، يملك تاريخا مشرفا في السياسة، مشيرا إلى أنه يتميز بالاعتدال والوسطية ومد جسور التواصل مع الآخرين

وأضاف الخشت، في كلمته اليوم الخميس، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة وفي مناسبة مرور 110 أعوام على إنشاء الجامعة، ندوة بعنوان ” تجربتي”، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، له رؤية وطريقة في العمل ومنهج خاص في عمله، موضحا أن استضافة أبو الغيط هدفه الانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى والتواصل بين الأجيال.

وأشار الخشت إلى أن مصر لديها رموز وقامات، مبينا أن استضافة أبو الغيط اليوم لينقل لطلاب جامعة القاهرة خبراته في السياسة وما قدمه عبر تاريخه.

مقالات ذات صلة

15 أكتوبر، 2018
127

شاهد.. رد فعل محمد صلاح على بكاء إحدى معجباته بعد رؤيته

24 نوفمبر، 2018
38

وزير المالية : ندرك مصاعب الحياة التى يعيشها المصريون لكننا نبنى المستقبل

28 أكتوبر، 2018
54

محمد صلاح حديث الإعلام الإنجليزى بعد مواصلة الإبداع فى البريميرليج

4 نوفمبر، 2018
123

مفاجأة .. الترجي يهدد بعدم خوض مباراة إياب نهائي إفريقيا أمام الأهلي

إغلاق