بيان إعلامي

رئيس جامعة دمنهور : الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة

البحيرة : سعيد شتا

صرح الأستاذ الدكتور / عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة بدءاً من المرحلة الأولى فور افتتاحها، كما تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب ..

وفي نفس السياق أكد الدكتور عبيد صالح أن الجامعة قامت بالاستعداد لتحديث وتجهيز المعامل بالكامل التى ستستقبل طلاب الثانوية العامة والاهتمام بالمعامل البحثية وتطويرها، وتحديث الأجهزة العلمية، وتوفير متطلبات البحث العلمى لأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن وضع حوافز جديدة لتشجيع الباحثين على النشر العلمى، وكذلك تحسين البنية المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات، وتحسين تسويق مخرجات الجامعة وزيادة دورها فى خدمة المجتمع، وزيادة مواردها المالية الذاتية، وتحقيق العدالة البحثية والتعليمية للجميع ..

وأضاف أن الجامعة تسعي إلي تأهيل الطلاب ليكونوا مستعدين لمواكبة المتغيرات السريعة والمتطلبات المتجددة فى سوق العمل وإعدادهم لوظائف المستقبل لخدمة المجتمع لتقديم منظومة تعليم متطوره قادرة على المساهمة فى التنمية المستدامة والتحول الرقمى وتقديم حلول إبداعية مبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية.

وحول خطة الجامعة لخدمة المجتمع قال الدكتور عبيد صالح نظمنا قوافل تنموية متكاملة بالخدمات الطبية والرعاية البيطرية وغيرها للقرى الأكثر احتياجاً، وفور إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «صنايعية مصر» وضعنا برنامجاً تدريبياً لمن يرغب فى اكتساب حرفة معينة، علي أن تكون هذه الخدمات بالمجان .