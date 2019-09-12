رئيس جامعة دمنهور يتفقد موقع إنشاء المستشفى الجامعى وكلية الطب

البحيرة : سعيد شتا

تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،والسيد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والسيد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة .

قام الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور بزيارة تفقدية لموقع أرض مشروع إنشاء المستشفى الجامعي وكلية الطب بالأبعادية ويرافقة فريق من الإدارة الهندسية للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع

ومتابعة التجهيزات والأعمال الجارية حيث تتم أعمال الحفروالمجسات بالأرض وتجهيزها بالمرافق والمعدات اللازمة لرمي الأساسات والخراسانات.

كما وجه عبيد بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال بأرض المشروع ليتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع فى الوقت الزمني المحدد .

علما بأنه تقوم شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والإستشارات الهندسية بأعمال تصميم وتنفيذ المشروع.

وأوضح عبيد أن المستشفى الجامعى يتم تنفيذه وفقاً للمعايير الدولية، على مساحة ٤٥٠٠ م٢ بعدد ٥٠٠ سرير منهم ٢٥٠ لغير القادرين من أبناء المحافظه والمحافظات المجاوره والمبنى يتكون من دور أرضى وعدد ٩ أدوار علوية مما يعتبر طفرة هائلة شاملة كافة الخدمات الطبية اللازمة لخدمة ابناء المحافظة.