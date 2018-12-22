رئيس جامعة دمنهور يشارك فى فعاليات الإحتفال بعيد جامعة المنوفية ال42

البحيرة: سعيد شتا

بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة واللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شارك الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور فى فعاليات الإحتفال بعيد جامعة المنوفية الثاني والأربعين وكذلك رؤساء الجامعة السابقين ولفيف كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية وأبناء جامعة المنوفية.

أكد الأستاذ الدكتورخالد عبدالغفار أن مصر تضم عدد كبير من الجامعات العريقة التي تجعل مصر في مصاف الدول الرائدة في مجالات البحث العلمي والمشاركات التعليمية والتي نفتخر بها، مضيفا أنه من منطلق توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإطلاق عام 2019 عام التعليم فهذا من شأنه مضاعفة الإهتمام بالعلم والتعلم وبالتطوير في كافة نواحي البحث العلمي، مشيرا إلى أن جامعة المنوفية تضم اكثر من 4000 عضو هيئة تدريس و200 هيئة معاونة و14 الف موظف كل هؤلاء يمثلون شعلة النشاط والعمل التي من شأنها تحقيق التقدم العلمي والبحثي المنشود للجامعة وإعداد الخريجين لسوق العمل، وتأهيلهم لمواكبة التطور العلمي ودمج الطلاب بالأنشطة الثقافية والتعليمية والمجتمعية والرياضية .

كما أعرب الأستاذ الدكتور عبيد صالح على سعادته فى المشاركة فى عيد جامعة المنوفية وتقدم بخالص التهنئة إلى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، بمناسبة العيد السنوي للجامعة، باعتبارها منارة للعلم في قلب الدلتا، وتضم عددا كبيرا من الكليات العلمية المتميزة.

وعلي هامش حفل الافتتاح تم عرض فيلما تسجيليا عن تطور وانجازات جامعة المنوفية ومراسم تسليم السلطة من الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة السابق إلى الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة متمنيا له التوفيق وسداد الخطي. واختتمت مراسم الحفل بتبادل تسليم الدروع . في هذا المحفل العلمي الكبير…