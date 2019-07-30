عاجلمحافظات

رئيس جامعة دمنهور يعتمد نتيجة التراكمي بطب بيطري بنسبة نجاح ٩٩ %

30 يوليو، 2019
547 أقل من دقيقة

رئيس جامعة دمنهور يعتمد نتيجة التراكمي بطب بيطري بنسبة نجاح
٩٩ %
البحيرة : سعيد شتا

اعتمد الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور نتيجة التراكمي لدفعة ٢٠١٩ بكليه الطب البيطرى بحضور الأستاذ الدكتور نبيل بكير عميد الكلية.

وقدم عبيد التهنئة للخريجين أطباء وطبيبات المستقبل وأولياء أمورهم متمنيا لهم مزيدا من التقدم والرقي في حياتهم المستقبلية.
كما حث الطلاب اللذين تخلفوا عن بعض المواد ببذل مزيدا من الجهد واستغلال الوقت فى الجد والمذاكرة والإطلاع واغتنام الفرصة لتحقيق النجاح.

علماً بأنه قد حصل ٥ طلاب على تقدير إمتياز مع مرتبة الشرف وطالبة تقدير إمتياز وعدد ١٦ طالب وطالبه بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.
و ٣٢ على تقدير جيد جدا و ١٢١ طالب تقدير جيد و١٠١ طالب مقبول
وعدد ٦ طلاب تخلفات فى مواد يتم الإمتحان فيها صيفا.

*العشرة الأوائل*
إمتياز مع مرتبة الشرف:
١.ياسمين اشرف احمد تاج الدين
٢-نجلاء حامد محمود السيد محمد
٣-اسلام صلاح الدين عبد القادر راضى
٤-سهام محمود محمد شرف الدين
٥-خلود شعبان محمد سعد

**تقدير امتياز:

٦-مريم خليل بهجت خليل الوسوم

** تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف:
٧-أميرة عيد شحاتة على عبد الخالق
٨-سارة محمد الصافى فهمى لمعى.
٩-آلاء عبد المنعم عبد الخالق محمد
١٠-أمل السيد عبد المحسن عبد الرحيم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

2 يناير، 2019
668

“المالية” تكشف عن موعد تراجع أسعار السيارات في السوق المصري .. وتفجر مفاجأة كبري

8 مايو، 2019
628

تصل 2000 جنيه للمتر.. الإعلان عن موعد بدء تحصيل غرامات مخالفات البناء​

2 ديسمبر، 2018
196

فرحة جنونية لـ يورجن كلوب بعد هدف ليفربول القاتل فى إيفرتون

24 أكتوبر، 2018
205

مؤمن زكريا يُجدد عقده مع الأهلى لمدة موسمين والإعلان خلال أيام

إغلاق