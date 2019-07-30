رئيس جامعة دمنهور يعتمد نتيجة التراكمي بطب بيطري بنسبة نجاح

٩٩ %

البحيرة : سعيد شتا

اعتمد الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور نتيجة التراكمي لدفعة ٢٠١٩ بكليه الطب البيطرى بحضور الأستاذ الدكتور نبيل بكير عميد الكلية.

وقدم عبيد التهنئة للخريجين أطباء وطبيبات المستقبل وأولياء أمورهم متمنيا لهم مزيدا من التقدم والرقي في حياتهم المستقبلية.

كما حث الطلاب اللذين تخلفوا عن بعض المواد ببذل مزيدا من الجهد واستغلال الوقت فى الجد والمذاكرة والإطلاع واغتنام الفرصة لتحقيق النجاح.

علماً بأنه قد حصل ٥ طلاب على تقدير إمتياز مع مرتبة الشرف وطالبة تقدير إمتياز وعدد ١٦ طالب وطالبه بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

و ٣٢ على تقدير جيد جدا و ١٢١ طالب تقدير جيد و١٠١ طالب مقبول

وعدد ٦ طلاب تخلفات فى مواد يتم الإمتحان فيها صيفا.

*العشرة الأوائل*

إمتياز مع مرتبة الشرف:

١.ياسمين اشرف احمد تاج الدين

٢-نجلاء حامد محمود السيد محمد

٣-اسلام صلاح الدين عبد القادر راضى

٤-سهام محمود محمد شرف الدين

٥-خلود شعبان محمد سعد

**تقدير امتياز:

٦-مريم خليل بهجت خليل الوسوم

** تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف:

٧-أميرة عيد شحاتة على عبد الخالق

٨-سارة محمد الصافى فهمى لمعى.

٩-آلاء عبد المنعم عبد الخالق محمد

١٠-أمل السيد عبد المحسن عبد الرحيم.