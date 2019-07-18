رئيس جامعة دمنهور يكرم بعض من الشخصيات الإعلامية البارزة بجامعة دمنهور

البحيرة : سعيد شتا

كرم الأستاذ الدكتور / عبيد صالح رئيس الجامعة بمجلس جامعة دمنهور اليوم الأربعاء 2019/7/17 ثلاثة من الرموز الإعلامية البارزة بجامعة دمنهور الذين لمعت أسماؤهم ونشاطاتهم على المستوى الإعلامي ممثلين لجامعة دمنهور خير تمثيل …

وصرح الدكتور عبيد صالح بأن تكريم المتميزين يدفعهم إلى بذل المزيد و أن يحافظوا على مستواهم كما أن التكريم ليس آخر المطاف ولكنه مجرد خطوة على طريق التميز والإنجاز الكبير الذي حققه الفائزون وما أبدوه من جهد وإتقان وكفاءة في العمل حتى استحقوا هذا الفوز والتكريم ، كما قال أن روح الفريق هي المحرك الرئيسى للنجاح والتطوير.

موضحا أن الهدف من هذا التكريم هو تحفيز وتعزيز دور كل من ساهم فى تطوير الجامعة وخلق نوع من التنافس المحمود والإيجابي بين المتميزين فالجامعة تسعى دائما للتطوير والعمل على تحقيق التوازن بين إنتاج ونشر المعرفة وخدمة المجتمع في بيئة محفزة للتميز والارتقاء لمصاف الجامعات المتقدمة محلياً وإقليمياً وعالمياً .

ومن المكرمين اليوم الدكتور / عصام كمال المصري أستاذ فلسفة الأخلاق المساعد بقسم الفلسفة – كلية الآداب جامعة دمنهور ومدير المركز الإعلامي للجامعة الذي تولى إدارة المركز الإعلامي فساهم بشكل كبير في تغطية الأحداث وتسليط الضوء على أنشطة الجامعة واستطاع العمل بروح الفريق الواحد من أجل نشر جميع أنشطة الكليات بالجامعة . وأيضا الدكتور / أحمد خميس شتيه مدرس الدراسات الإسلامية بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة دمنهور الذي كان له نشاط إعلامي ملحوظ على المستوى الأكاديمي والدعوي والتنموي في الفترة الأخيرة ، وذلك من خلال ظهوره الإعلامي وحلقاته التليفزيونية المتعددة ومقالاته الصحفية .

وأخيرا جاء تكريم الباحث الشاب المتميز محمد عبد المولي سلومة الذي بزغ نجمه في المجال الصحفي مؤخرا ، والذي سخر نشاطه وعمله لخدمة الجامعة التي تخرج منها .

هذا وقد تقدم المكرمين ببرقية شكر وتقدير إلي الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة وأعربوا عن كامل سعادتهم الغامرة بتلك الرعاية الدائمة في كافة المجالات بالجامعة