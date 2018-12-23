رئيس جامهة دمنهور يستقبل الأستاذان بجامعة باريس 10 و جامعة فرانش كونتيهً

البحيرة: سعيد شتا

برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة… أستقبل الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور البروفيسور دانيال ليمان الأستاذ بجامعة باريس ١٠ بنانتير وجامعة لوميير ليون ٢ بفرنسا والبروفيسور دان تان دوهونفيل بجامعة فرانش كونتيهً مشيدًا بالدور البارز لقسم اللغة الفرنسية خاصة فى اللحاق بركب التقدم العلمى والنهوض بالعملية التعليمية بما يتناسب مع التطورات العالمية بمختلف المجالات والتخصصات العلمية، وإعداد خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية كما بحث الجانبان سبل التعاون المشتركة بين جامعة منهور وجامعة بجامعة باريس 10 و جامعة فرانش كونتيهً

وكان فى استقبالهم أ.د جمال عمران – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.

وأوضح الأستاذ الدكتور عبيد صالح أن اللقاء جاء من منطلق حرص الجامعة على تعزيز سبل التعاون بينها وبين مختلف الجامعات الفرنسية وذلك فى مجالات التبادل والأكاديمى والثقافى بما يسهم فى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم التبادل العلمى بينهما، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار دور الجامعة فى تفعيل كافة أدوات البحث العلمى وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الجامعات العربية والأجنبية .

وقد أكدت الأستاذ الدكتور غادة غتورى عميد كلية التربية أن مد جسور التعاون والتواصل مع الجامعات ومراكز البحث العلمي وكافة المؤسسات التعليمية العالمية الرصينة هي أول أولوياتنا لتحقيق جودة عالية وهي خطوةمهمة وجادة في تحقيق ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي ، فضلاً عن استحداث برامج دراسية جديدة تتلاءم مع خطط تنمية المجتمع ومتطلبات سوق العمل المحلية و العالمية

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ومن جانبهما، رحبا العالمان بالتعاون الإيجابي مع جامعة دمنهور وأشادا بالجهود التي يقوم بها أساتذة القسم الفرنسي بالجامعة في تعليم اللغة الفرنسية وفقا لأحدث المعايير المعتمدة في فرنسا لتعليم اللغة الفرنسية للدول غير الناطقة للغة الفرنسية وأكدا على حرصهما على تفعيل المزيد من أوجه التعاون

كما التقى العالمان بالطلاب و السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من قسم اللغة الفرنسية بالجامعة وكذلك موجهى اللغة الفرنسية بوزارة التربية والتعليم من خلال سيمنار، عرضا ، خلالها محاضرتان عن أحدث طرق تدريس قواعد اللغة الفرنسية ( اللغويات والنحو والصرف للغة الفرنسية) إحداهما بمبنى كلية التربية والأخرى بمبنى إدارة الجامعة.