رئيس جمعية الغاز المسال: الرئيس السيسى سيجنى ثمار إنجازات 5 سنوات فى 2019

القاهرة: 25/ 12 / 2018

أكد الدكتور محمد سعد الدين، الخبير الإقتصادى، ورئيس جمعية الغاز المسال، بأن عام 2019 هو عام جنى الثمار التى زرعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، طيلة السنوات الخمسة الماضية، مشيرا بأن هذه الإنجازات ستنعكس مباشرة على المواطن المصرى خاصة فى عملية التشغيل وفرص العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح سعد الدين، بأن أبرز هذه الثمار، هى مشروعات البنية التحتية التى قارب أغلبها على الإفتتاح والتشغيل خلال الأشهر الثلاثة الأول من عام 2019 الجارى، والتى تعتبر مد شرايين الحياة إلى كامل ربوع مصر، على رسأها شبكة النقل الموحدة من مشروعات الطرق والكبارى التى ربطت كافة المحافظات والمحاور ببعضها، علاوة على بدأ تشغيل 3 مطارات كبرى مثل مطار سفنكس والعاصمة الإدارية التى ستزيد من الطاقة الإستيعابية للمطارات الدولية يسمح بزيادة اعداد المسافرين والسائحين.

بالإضافة إلى جنى ثمار الأنفاق التى تربط سيناء بمصر، فعقب افتتاحها ستبدأ سلسلة من المشروعات الإستثمارية العملاقة التى ستساهم فى تعمير وتنمية سيناء خلال الأعوام القليلة المقبلة، ويشعر المواطن السيناوى بأريحية عند التنقل من وإلى سيناء، وكذلك تجهيز أغلب الموانى وتطويرها لزيادة حركة التجارة بين مصر والعالم.

وعلى صعيد المشروعات البترولية والغاز الطبيعى، فأكد سعد الدين على جاهزية الحكومة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعى لاى منطقة فى مصر دون عناء الماضى، وتفعيل مبادرة نقل الغاز بدون أنابيب لاى منطقة وفى أي وقت، بالإضافة إلى البدأ فى تشغيل مصانع إسالة الغاز المصرية لعمل قيمة مضافة على الغاز وتصنيعة وتصديره إلى العالم.

وعلى صعيد الكهرباء، فحققت مصر الإكتفاء الذاتى، وجارى الأن تجهيز شبكة تصدير الكهرباء إلى الخارج من خلال الاتفاقيات التى وقعتها الدولة مع بعض الدول الصديقة.

على صعيد الإنتاج الزراعى والصوب، فبدأت مصر فى جنى ثمار العديد من مشروعات الصوب الزراعية العملاقة، بوجود منتجات مصرية فعلية جاهزة للسوق المحلى والتصدير، والعمل على جعل مصر سلة غذاء تحقق الإكتفاء الذاتى لمواطنيها وتصدر للخارج.

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