رئيس حي شرق السابق زور ختم باسم محافظ القليوبية ووقع بدلا منه علي اوراق منسوبة اليه..وقرار بالتحقيق الفوري معه

كتب طارق درويش

كشف المجلس الشعبي التنفيذي بالقليوبية اليوم تورط رئيس حي شرق السابق والمنقول مؤخرا الي المنوفية في عمل ختم خاص بالمحافظ والتوقيع بدلا منه علي اوراق تخص الجهات والمواطنين .

علي الفور امر المحافظ الدكتور علاء عبد الحليم بسرعة استدعاء رجب والتحقيق معه و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المناسبة التي تضمن ردعه وكشف المخالفات التي تورط فيها والتي قدتصل الي اعمال تزوير واشياء اخري