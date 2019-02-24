أخبار مصر

رئيس حي شرق السابق زور ختم باسم محافظ القليوبية ووقع بدلا منه علي اوراق منسوبة اليه..وقرار بالتحقيق الفوري معه

24 فبراير، 2019
642 أقل من دقيقة

كتب طارق درويش

كشف المجلس الشعبي التنفيذي بالقليوبية اليوم تورط رئيس حي شرق السابق والمنقول مؤخرا الي المنوفية في عمل ختم خاص بالمحافظ والتوقيع بدلا منه علي اوراق تخص الجهات والمواطنين .

علي الفور امر المحافظ  الدكتور علاء عبد الحليم بسرعة استدعاء رجب والتحقيق معه و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المناسبة التي تضمن ردعه وكشف المخالفات التي تورط فيها والتي قدتصل الي اعمال تزوير واشياء اخري

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

18 نوفمبر، 2018
86

مجمع البحوث الإسلامية يتبرأ من شيوخ الفتاوى الشاذة : كذابون

6 نوفمبر، 2018
113

الحكومة الكويتية تؤكد دعمها لمصر في مواجهة الإرهاب

24 نوفمبر، 2018
52

“السيسي” يدعو نظيره الكيني لزيارة مصر دعما للعلاقات الأخوية

7 يناير، 2019
575

السفير المصري في برلين يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد

إغلاق