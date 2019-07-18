رئيس فيفا يشيد بتنظيم بطولة أمم أفريقيا.. ويعلق على أزمات الكاف

كشف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن جزيل شكره لمصر بعد “الاستضافة الرائعة” لكأس الأمم الإفريقية 2019، وأيضا الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي “كاف”.
وقال إنفانتينو خلال كلمته لعمومية الكاف في القاهرة، اليوم الخميس، إنه فخور بالتعاون بين الاتحادين الدولي والإفريقي، والتدخل لإنهاء بعض المشكلات التي تواجهها الكرة الإفريقية حاليا.
وأكد أن الوضع كان أسوأ بكثير في الفيفا، مما يعانيه الكاف حاليا، لكنه نجح في قلب المنظومة وإجراء تعديلات واسعة، وهو ما سيتكرر في الاتحاد الإفريقي، على حد قوله.
وأضاف: “الدول الإفريقية كانت ضدي في انتخابات الدورة الأولى، ثم دعمتني بالإجماع في الثانية، لقد اقتنعوا بعملي وهو أمر يسعدني، وأعتقد أننا تحدثنا كثيرا عن إصلاح الكرة الإفريقية، وحان الآن وقت العمل”.
وتابع: “قرار تعيين فاطمة سامورا أمين عام الفيفا كمشرف على الكاف، ليس بهدف التخلص منها كما يردد البعض، لأننا حققنا في الفيفا ما هو أكبر من إصلاح الأمور في الكاف”.
وحول ما يتردد عن سيطرة الفيفا على الكرة الإفريقية، قال إنفانتينو: “ولماذا لم يقولوا إن الكاف سيطر على الفيفا بوجود فاطمة سامورا في منصب الأمين العام؟ الأمر ليس بهذه الصورة.. نسعى لإصلاحات مميزة، كما أننا لن نقوم بنسخ ما تفعله دول أوروبا، بل نسعى لما يناسب الكرة الإفريقية”.