رئيس مجلس مدينة طوخ يكرم التنفيذيين المتميزين

خيرى يكرم المتميزين بطوخ

فى إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة وحرصا منه على تكريم المتميزين فى حفل ضم العديد من القيادات التنفيذية والشعبية واعضاء مجلس النواب قام السيد الاستاذ/ محمد خيري عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ وبحضور السادة أعضاء مجلس النواب الدكتور/ محمد الفيومي والنائب/ رشاد شكرى والمهندسة/ امل فوزى رئيس مدينة قها تم تكريم السادة رؤساء الوحدات المحلية المتميزين فى العمل

الاستاذ/ عبدالرحمن طه رئيس وحدة كفر منصور سابقاً

الاستاذ/ محمد الغنام رئيس وحدة الدير

الاستاذ/ ايمن حسين رئيس وحدة اكياد دجوى

الاستاذ/ عبد الفتاح العزب رئيس وحدة كفر منصور

الاستاذ / ايهاب مهدى رئيس وحدة ترسا

الاستاذ/ رضا قنديل رئيس وحدة بلتان

الاستاذ/ صبحى ابراهيم رئيس وحدة العمار

الاستاذة/ ريهام عبد الرحيم رئيس وحدة ميت كنانة

الاستاذة/ نجلاء شعبان رئيس وحدة نامول

الاستاذ/ محمد ابو النور رئيس وحدة اجهور الكبرى

الاستاذ/ وحيد البنا رئيس وحدة مشتهر

الاستاذ/ هانى رسمى بإدارة العلاقات العامة بمجلس المدينة

والاستاذ/ عماد مصطفى سكرتير وحدة كفر منصور

والاستاذ/ عبدالعليم عبدالنبى مسؤل المتابعة وحدة كفر منصور