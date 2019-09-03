أخبار مصرعاجل

رئيس مجلس مدينة طوخ يكرم التنفيذيين المتميزين

3 سبتمبر، 2019
533 أقل من دقيقة

خيرى يكرم المتميزين بطوخ

فى إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة وحرصا منه على تكريم المتميزين فى حفل ضم العديد من القيادات التنفيذية والشعبية واعضاء مجلس النواب قام السيد الاستاذ/ محمد خيري عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ وبحضور السادة أعضاء مجلس النواب الدكتور/ محمد الفيومي والنائب/ رشاد شكرى والمهندسة/ امل فوزى رئيس مدينة قها تم تكريم السادة رؤساء الوحدات المحلية المتميزين فى العمل
الاستاذ/ عبدالرحمن طه رئيس وحدة كفر منصور سابقاً
الاستاذ/ محمد الغنام رئيس وحدة الدير
الاستاذ/ ايمن حسين رئيس وحدة اكياد دجوى
الاستاذ/ عبد الفتاح العزب رئيس وحدة كفر منصور
الاستاذ / ايهاب مهدى رئيس وحدة ترسا
الاستاذ/ رضا قنديل رئيس وحدة بلتان
الاستاذ/ صبحى ابراهيم رئيس وحدة العمار
الاستاذة/ ريهام عبد الرحيم رئيس وحدة ميت كنانة
الاستاذة/ نجلاء شعبان رئيس وحدة نامول
الاستاذ/ محمد ابو النور رئيس وحدة اجهور الكبرى
الاستاذ/ وحيد البنا رئيس وحدة مشتهر
الاستاذ/ هانى رسمى بإدارة العلاقات العامة بمجلس المدينة
والاستاذ/ عماد مصطفى سكرتير وحدة كفر منصور
والاستاذ/ عبدالعليم عبدالنبى مسؤل المتابعة وحدة كفر منصور

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

21 نوفمبر، 2018
176

الكاف يفجر مفاجأة بشأن إعادة مباراة الأهلي والترجي التونسي

2 ديسمبر، 2018
168

انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي فى مواجهة ليفربول وإيفرتون

5 مايو، 2019
659

“مترو مصر الجديدة وزيادة تذاكر القطارات”.. كامل الوزير يرد على 4 أسئلة

16 نوفمبر، 2018
241

عاجل.. مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية

إغلاق