رئيس مجلس مدينة القناطر يقود حملة ازالة التعديات علي الطريق العام ويشرف علي توسيع مدخل الدائري

كتب طارق درويش

تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية قاد العميد اخمد الهواري رئيس مجلس مدينة القناطر حملة لازالة التعديات و اعادة الانضباط الي الشارع و اتمام اعمال توسيع الطريق من ناحية الدائري لادخال الشكل الجمالي عليه باعتبار القناطر مدينة سياحية جاري تطويرها

شارك في الحملة المهندس مختار شداد نائب رئيس المدينة وجعفر رئيس الوحدة المحلية بباسوس وبعض رجال الشرطة و اشرف علي الحملة واعمال التطوير عواد احمد السكرتير العام لمحافظ القليوبية