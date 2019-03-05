رئيسة مدينة القناطر الخيرية: خطة جديدة لنظافة الشوارع ورفع مخلفات القمامة مجدى: لأول مرة وردية ليلية لعمال النظافة فى شوارع القناطر لتطهير المدينة

كتب طارق درويش

بدأ ت رحاب المزين رئيسة مجلس مركز ومدينة القناطر الخيريه فى تنفيذ خطة جديدة تستهدف الإرتفاء بشوارع المدينة ، من حيث النظافة وجمع القمامة، ورفع الإشغالات والتعديات فى كافة المناطق. وأضاف شداد، بأنه لن يكون هناك شخص مخالف أو متجاوز لقانون الإشغالات فى مدينة القناطر الخيرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا بأن هذه الحملة تستهدف كافة القرى التابعة للمدينة، تمهيدا لإعلان القناطر الخيرية مدينة نموذجية بدون قمامة الشوارع خلال الأيام المقبلة. كما أكد رئيس مدينة القناطر الخيرية، بأنه ولأول مرة يتم عمل وردية ليلية من عمال النظافة فى منطقة التقسيم السياحة تبدأ من 12 مساء حتى 3 صباحا، بحيث لا يبقى هناك أية صناديق قمامة ممتلئة، مشيرا بأنه تم التصدى لظاهرة رعاة الغنم والقضاء على كل الظواهر التى تستهدف تشويه المنظر العام للمدينة. من ناحية أخرى، أكد مجدى البكرى، نائب رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، بأن كافة قرى مدينة القناطر الخيرية تتمتع بقدر عالى من ارتفاع مستوى النظافة، حيث تم الإتفاق مع العديد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وإشراكهم معنا فى جمع القمامة للقضاء على هذه الأزمة بشكل جذرى.