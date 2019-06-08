رئيس مدينة بنها يقود حملة اشغالات لضبط الشارع من الباعة الجائلين وتطبيق القانون بناء علي تعليمات محافظ القليوبية

قام صباح اليوم المهندس حمدي سلامة رئيس مدينة ومركز بنها ونواب رئيس المدينة دكتور امان عصر والاستاذ علي إمام ورئيس شرطة المرافق ببنها الرائد أحمد سالم ومدير الإشغالات الأستاذ النبوي هدهود.

حيث شنت حملة للقضاء علي الإشغالات بمدينة بنها بكل من بنها الجديدة والڤلل والأهرام وطريق الكورنيش.

وكشف رئيس المدينة للتايم المصرية أن الحملة مستمرة ولم يسمح بوجود تجاوزات واشغالات علي الأرصفة والطريق العام تنفيذاً لتعليمات السيد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بضرورة عمل حملات مستمرة لرفع الاشغالات وعدم السماح بالتجاوز تيسيراً للمواطنين وسرعة حركة المرور.