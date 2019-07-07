أخبار مصرعاجل

رئيس مدينة قها تستقل ميكروباص وتتحفظ على سائق رفع الآجرة على المواطنين

7 يوليو، 2019
1٬052 أقل من دقيقة

رئيس مدينة قها تستقل ميكروباص وتتحفظ على سائق رفع الآجرة من ١٧٥ قرشا الى ٣ جنيه

كتب وحيد العطار

استقلت أمل فوزى رئيس مركز ومدينة قها بمحافظة القليوبية صباح اليوم ميكروباص ركاب من مدينة طوخ الى قها كمواطنة وتم إعطاء السائق مبلغ ١٠ جنيها وتم حسابها على أجرة مقدارها ٣ جنيه للفرد مخالفا بذلك تعريفة الركوب الجديدة ومقدارها ١٧٥ قرشا وتم التحفظ على السيارة وتسليمها لوحدة مرور قها لاتخاذ الإجراءات القانونية
ووجهت رئيسة مركز ومدينة قها المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى سائق لا يلتزم بقرارات تحديد تعريفة الركوب الجديدة وعدم دفع أى أجرة مخالفة لتعريفة الركوب المعلنة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

13 ديسمبر، 2018
563

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لتدريب دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب

17 مارس، 2019
659

السيسي للمصريين: لازم نفكر عند تنفيذ أي مشروع في “منين وبكام”

17 أكتوبر، 2018
154

بالفيديو.. بوتين يسأل مواطنين روس عن مصر أمام السيسي

30 ديسمبر، 2018
629

بعد حادث المريوطية الإرهابي.. 6 آلاف سائح أجنبي بالمنطقة الأثرية بالهرم

إغلاق