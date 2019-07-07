رئيس مدينة قها تستقل ميكروباص وتتحفظ على سائق رفع الآجرة على المواطنين

رئيس مدينة قها تستقل ميكروباص وتتحفظ على سائق رفع الآجرة من ١٧٥ قرشا الى ٣ جنيه

كتب وحيد العطار

استقلت أمل فوزى رئيس مركز ومدينة قها بمحافظة القليوبية صباح اليوم ميكروباص ركاب من مدينة طوخ الى قها كمواطنة وتم إعطاء السائق مبلغ ١٠ جنيها وتم حسابها على أجرة مقدارها ٣ جنيه للفرد مخالفا بذلك تعريفة الركوب الجديدة ومقدارها ١٧٥ قرشا وتم التحفظ على السيارة وتسليمها لوحدة مرور قها لاتخاذ الإجراءات القانونية

ووجهت رئيسة مركز ومدينة قها المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى سائق لا يلتزم بقرارات تحديد تعريفة الركوب الجديدة وعدم دفع أى أجرة مخالفة لتعريفة الركوب المعلنة