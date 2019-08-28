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رئيس مدينة قها تكثف الجهود لإنقاذ سكان شارع نصار من الهبوط الارضي

28 أغسطس، 2019
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رئيس مدينة قها تكثف الجهود لإنقاذ سكان شارع نصار من الهبوط الارضي

كتب — السيد يوسف

وقع بمدينه قها بإحدى الشوارع الداخلية للمدينه هبوط ارضي مفاجئ احدث فجوة كبري وهذا بمحيط شارع نصار بمدينه قها .

حيث توجهت رئيس مدينة قها المهندسة امل فوزي لمعاينة مكان الحادث ، وقامت باستدعاء رئيس شركه الكهرباء ورئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى بقها ومسئولي الأزمات والكوارث و الطرق بالوحده للوقوف على حجم المشكله والعمل على إصلاحها تجنبا لوقوع كوارث تضر بالمواطنين .

ومن جانبها قالت المهندسة امل فوزي رئيس المدنية تم استدعاء كافة قطاعات الجهاز التنفيذي من كهرباء ومياه وتليفونات وتم تشكيل لجنه على الفور لبحث اسباب الهبوط ، واكدت على أنه تبين أن أسباب الهبوط تسريب من احد خطوط الصرف الصحي ، واوضحت على أنه تم توجيه التعليمات لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينه قها بضرورة استعداء غطاس فني ومقاول التنفيذ للمشروع للعمل على إصلاح العطل ، وأشارت إلى أنه تم التعامل مع الهبوط بقيام الوحده المحلية التنفيذية بقها بردم الحفرة بكمية من الرمال وإعادة الطريق متاح أمام المواطنين مرة أخري .

 

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